PNRR E OPPORTUNITA’ PER IL TERZO SETTORE. INCONTRO ONLINE DEL CSV ABRUZZO

L’AQUILA – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento del Governo italiano che illustra come saranno impiegati i fondi dell’Unione europea del programma Next Generation Eu, prevede un pacchetto importante di investimenti e riforme. Il Terzo Settore può inserirsi nelle opportunità che stanno arrivando, ma bisogna capire quali saranno e come coglierle.

Per fare il punto sull’impianto generale del testo e sulle sue componenti, focalizzandosi in particolare sugli aspetti legati al non profit, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo organizza una pillola formativa dal titolo “L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e il Terzo Settore”.

L’iniziativa, che inaugura il nuovo ciclo di approfondimenti denominato Booster, è prevista per mercoledì 26 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del CSV Abruzzo. La durata prevista è di 45 minuti. È stata invitata Tiziana Arista, esperta di politiche regionali di sviluppo e coesione.

Nel corso della pillola saranno affrontate le principali articolazioni del piano, le dimensioni economiche, le opportunità e le sfide per il Terzo Settore, il ruolo degli enti territoriali e la sinergia con la Pubblica amministrazione per coprogrammazione e coprogettazione. La registrazione dell’incontro sarà poi disponibile sul sito e sui canali social del CSV.

Vista la complessità del tema, e per permettere di interagire anche a coloro che non potranno intervenire in diretta, è previsto un ulteriore incontro in cui l’esperta Tiziana Arista risponderà alle domande che dovessero sorgere a seguito della pillola. Il Question Time per gli approfondimenti sì terrà mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00 su piattaforma Zoom; il link per collegarsi sarà disponibile sul sito del CSV Abruzzo.