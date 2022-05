“PNRR E ZES” E ASSEMBLEA REGIONALE ITALIA VIVA: VICEMINISTRO BELLANOVA DOMANI IN ABRUZZO

PESCARA – La vice ministra per le Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova sarà in Abruzzo domani, 30 maggio, per partecipare a due incontri.

Il primo “Pnrr e Zes: patto del territorio”, si terrà ad Ortona (Chieti) a partire dalle 10.30, a Palazzo Corvo. Parteciperanno, tra gli altri, i sindaci di Ortona Leo Castiglione, e di Vasto, Francesco Menna. Coordina il vice presidente della Commissione Lavoro, il deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro.

Bellanova sarà nel pomeriggio a Pescara, dalle 17.30, per prendere parte all’Assemblea regionale di Italia Viva “Verso l’Abruzzo riformista” che si terrà all’Auditorium Petruzzi presso il Museo delle Genti d’Abruzzo.