PNRR: IL 6 APRILE CORSO-WEBINAR CON ATER L’AQUILA E ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI “IL RUOLO DEL RUP”

L’AQUILA – Mettere a sistema le diverse competenze professionali, rafforzare il rapporto con gli Ordini professionali ed aggiornare le conoscenze del personale, anche alla luce della sfida dettata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: sono i principali obiettivi del corso nato dalla collaborazione tra l’Azienda territoriale per l’edilizia territoriale (Ater) della provincia dell’Aquila, dall’Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dall’Ordine degli Ingegneri.

La giornata formativa da titolo “Il ruolo del Rup, project manager nella gestione dei lavori pubblici nel Recovery Plan, il ruolo della Pubblica amministrazione per evitare deragliamenti e far correre più veloci i progetti del Pnrr”, è in programma il prossimo 6 aprile, dalle ore 15 alle ore 19, in modalità remoto. Il webinar, il primo di una serie di tre corsi, dà diritto a 4 crediti formativi.

Relatore e responsabile scientifico è l’architetto Alfredo D’Ercole, direttore dell’Ater dell’Aquila.

In particolare, saranno trattati temi relativi alla nuova normativa sul Pnrr: “Il nuovo quadro legislativo in tema Recovery Plan è stato completamente ridefinito attraverso un nuovo assetto legislativo. Questo comporta la necessità di affrontare nuove e sempre più complesse problematiche, basti pensare a temi importanti quali la riqualificazione dei tecnici della Pubblica Amministrazione (ingeneri, economisti, architetti, ecc.) quali manager aventi spiccate capacità gestionali e non solo come conoscitori e cultori del diritto amministrativo. In questo contesto acquista sempre un maggior ruolo la figura del Project Manager nella realizzazione delle opere pubbliche”, spiegano i tecnici.

“Nel nuovo corso dell’Ater c’è anche l’attenzione alla crescita del nostro sistema attraverso corsi e formazione di alto livello e attraverso una più stretta collaborazione con partner istituzionali tra cui gli ordini professionali – spiega il presidente di Ater L’Aquila, Isidoro Isidori -, in un momento così importante caratterizzato dall’attuazione del Pnrr, vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità le carte, anche per via dei tanti progetti ammessi al finanziamento, questa sfida epocale per il nostro futuro e quello delle nuove generazioni. Ringraziamo Architetti ed Ingegneri per la sensibilità e la collaborazione”, conclude l’avvocato Isidori

Nel corso della giornata formativa saranno affrontati i principali problemi che i tecnici degli enti locali si trovano a dover risolvere quotidianamente in tema di gestione dei processi di realizzazione delle opere pubbliche. L’esposizione sarà basata su un rapporto diretto con i partecipanti e con il continuo coinvolgimento degli stessi attraverso metodi didattici attivi, l’utilizzo di esempi e analisi di casi concreti.

Programma