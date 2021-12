PNRR: IL MINISTRO ENRICO GIOVANNINI ALL’AQUILA IL 10 DICEMBRE

L’AQUILA – All’Aquila la prossima tappa di “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

All’evento, che si svolgerà venerdì 10 dicembre dalle 11, presso il Ridotto del Teatro comunale in piazza del Teatro, parteciperanno il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il capo del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica, Marco Leonardi, che spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse.

Interverrà il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Previsto un saluto istituzionale del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Quello dell’Aquila sarà l’unico appuntamento in Abruzzo nell’ambito di un’iniziativa che toccherà le principali città italiane. Un segnale importante che testimonia la grande attenzione che il percorso di ricostruzione e rinascita intrapreso dalla città suscita nei confronti delle Istituzioni e del Paese. – spiega il sindaco Biondi – Un momento di dibattito con la comunità, imprese, organizzazioni di categoria, studenti, istituzioni, per illustrare le opportunità fornite dal Pnrr e dal relativo fondo complementare da 1,8 miliardi dedicato ai territori colpiti dal sisma 2009 e del Centro Italia su cui ho avuto modo di confrontarmi a Bruxelles, nel corso dell’audizione tenuta al cospetto della commissione permanente Regi, competente in materia di sviluppo regionale”.

La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese.

Le persone interessate a partecipare all’evento prenotandosi, gratuitamente, al seguente link: https://bit.ly/italiadomani

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Comune dell’Aquila.