PNRR: IRA SINDACO GAMBERALE, “ESCLUSO DA FONDI DISTRETTO SANITARIO VILLA SANTA MARIA”

CHIETI – “Il Comitato Ristretto dei Sindaci ha escluso dalla proposta di finanziamento PNRR-Aree Interne Sangro-Aventino il Distretto di Villa Santa Maria abbandonando completamente un territorio delle aree interne”.

Lo denuncia in una nota il sindaco di Gamberale (Chieti), Maurizio Bucci.

LA NOTA

Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro nonché vice Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Montelapiano Arturo Scopino secondo cui la ASL2 non mostrerebbe interesse verso il distretto sanitario di Villa Santa Maria non trovano riscontro in quanto la poposta progettuale di finanziamento di €. 1.224.000,00 per la sanità domiciliare del Sangro Aventino è stata fatta dal Comitato Ristretto dei Sindaci (la cui composizione è tutta di Sindaci del centro sinistra) e non dalla Asl2 che tra l’altro sul distretto di Villa Santa Maria sta investendo soldi sia per le infrastrutture che per i servizi e che ha recepito quanto indicato dal comitato Ristretto dei Sindaci.

Infatti, in una nota inviata il 15 Giugno 2022 al Direttore della ASL 2 da parte del Sindaco di Casoli in qualità di membro del comitato Ristretto dei Sindaci, lo stesso ha proposto la partecipazione al bando PNRR-Aree Interne Sangro-Aventino solo una parte di Comuni (Altino, Casoli, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Palena, Palombaro, Roccascalegna, Sant’Eusanio del sangro, Taranta Peligna e Torricella Peligna) escludendo completamente un’altra parte di territorio che fa riferimento al distretto di Villa Santa Maria e ad altri 18 Comuni.

La funzione del Comitato ristretto dei Sindaci dovrebbe essere di tutela di tutti i territori ma per gli attuali componenti evidentemente non è così e basta preservare la loro parte politica.

Il centro sinistra ed in particolare il PD chietino, attraverso il Comitato Ristretto dei Sindaci, si dimentica completamente del distretto sanitario di Villa Santa Maria cercando di scaricare le colpe sulla ASL ma la verità è che hanno solo interessi per le poltrone e non altro.

La riprova è stato l’accalappiamento delle poltrone del Comitato nella fase della rielezione per sostituire il sindaco di Lanciano.

Un vergognoso accordo trasversale che ha escluso qualsiasi rappresentanza di centro destra per trovare accordi sulle poltrone, non tenendo conto dei territori.

Questo è il PD chietino. E le conseguenze sono che un intero territorio, nello specifico quello che riguarda il distretto sanitario di Villa Santa Maria, è completamente escluso dalle loro proposte progettuali perché non hanno interesse per quei Comuni e per quel territorio.