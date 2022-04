PNRR, LA SANITA’ NEL POST COVID: ROSY BINDI A L’AQUILA PER INCONTRO PUBBLICO PEZZOPANE

L’AQUILA – “Giovedì avremo una presenza importante e simbolica per la sanità pubblica. Interverrà infatti Rosy Bindi nel quarto incontro su Pnrr da me organizzato a L’Aquila per dare strumenti di conoscenza e di intervento”.

A renderlo noto la deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’Aquila.

All’incontro, in programma per giovedì 21 aprile, alle 18.30, nella sala Ance all’Aquila, parteciperanno, oltre all’ex ministro e presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi, la dottoressa Annarita Gabriele, che introdurròà l’evento, medici, personale sanitario, università, rappresentanti di comuni e regione, sindacati e cittadini. L’incontro è aperto al pubblico con il rispetto della normativa Covid.

“La situazione nella Asl 1 è pesante e nonostante l’impegno straordinario di medici e personale sanitario, ogni giorno vengono denunciate situazioni molto critiche – dice Pezzopane – In particolare a L’Aquila abbiamo dovuto mobilitarci per ottenere cose scontate ed abbiamo dovuto denunciare uno squilibrio della spesa e degli investimenti da parte della Giunta Marsilio”.

“Siamo riusciti – anche grazie all’intervento degli stessi medici e dei sindacati- a recuperare alcune situazioni di vera e propria discriminazione ed accanimento verso l’ospedale e la medicina di base ( ultima la vicenda incresciosa delle mancate sostituzioni dei medici e della riduzione dell’orario nelle USCA). Intendiamo fare il punto della situazione, stabilire dei percorsi di recupero e rilancio del nostro ospedale, ragionare su come un buon utilizzo del Pnrr possa rafforzare la medicina sul territorio anche con nuovi strumenti previsti dal Recovery”.