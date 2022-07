PNRR L’AQUILA: ARRIVA ANCHE BANDO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CHIARINO DA 700MILA EURO

L’AQUILA – Proseguono le iniziative finalizzate alla valorizzazione del centro storico cittadino con il bando pubblico per la riqualificazione di Piazza Chiarino.

Sul sito internet del Comune dell’Aquila è stato pubblicato l’avviso per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto integrato finalizzato all’affidamento congiunto della redazione del progetto esecutivo di lavori per un importo complessivo di 700 mila di euro.

Si tratta di fondi ottenuti dall’amministrazione comunale nell’ambito delle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016/17.

Previsti la realizzazione di una nuova pavimentazione, nuova illuminazione e una serie di arredi urbani attrezzati con sedute e aree verdi.

“Stiamo proponendo una serie di interventi pensati con l’idea di rimarcare il valore sociale e culturale della piazza. – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – L’impiego delle risorse del Fondo complementare al Pnnr ci permettono di ridefinire l’identità culturale del centro cittadino attraverso la rilettura delle caratteristiche storiche degli spazi urbani e l’individuazione di novità essenziali che permettono ai luoghi comunitari di essere vissuti e fruiti in maniera ancor più coinvolgente”.