PNRR L’AQUILA, CAPIGRUPPO MAGGIORANZA: “OTTIMO LAVORO PROGETTUALITA’, ULTIMO STEP PER LA RINASCITA”

L’AQUILA – “Il bilancio dell’attività di programmazione svolta su PNRR e Fondo complementare sisma dal Comune dell’Aquila dimostra come l’ottimo lavoro di progettualità e di visione strategica di questa amministrazione, guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, porterà al nostro territorio, uno dei più virtuosi in Italia, le risorse necessarie a sancire l’ultimo step per la rinascita”.

Lo dichiarano, in una nota, i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale – Leonardo Scimia (FdI), Daniele Ferella (Lega), Maria Luisa Ianni (Fi), Laura Cococcetta (L’Aquila Futura), Luigi Faccia (Civici e indipendenti con Biondi sindaco) e Daniele D’Angelo (L’Aquila al centro) – alla luce dei dati enunciati dal sindaco Biondi nel corso della conferenza stampa tenuta stamani nella sede municipale di Palazzo Fibbioni.

“Un plauso al primo cittadino – aggiungono – che ha saputo dare il giusto impulso per raggiungere obiettivi importanti per L’Aquila e il suo comprensorio. In città arriveranno quasi 172 milioni di euro e altri 30 sono ancora intercettabili da bandi in corso: la macchina amministrativa ha lavorato incessantemente affinché entro fine anno fossero centrati tutti gli obiettivi preposti”.

“Grazie al lavoro del sindaco e della Giunta, con questi progetti e con le risorse già in campo, come quelle ottenute per il centro nazionale del Servizio Civile Universale e la Scuola nazionale dei Vigili del Fuoco, in breve tempo il capoluogo d’Abruzzo realizzerà la sua vocazione di polo di eccellenza formativo per la gestione dell’emergenza”, concludono.