PNRR L’AQUILA: PAVIMENTAZIONE PIAZZA DUOMO, LAVORI STRADE E COLLEGAMENTI. INTERVENTI PER 21 MLN

L’AQUILA – Nuova pavimentazione e illuminazione per Piazza Duomo e altri luoghi “simbolo” cittadini, la valorizzazione dell’area del complesso della Beata Antonia su via Sallustio, la realizzazione di un nuovo accesso e parcheggi per il miglioramento della fruizione della zona della Madonna Fore, la riapertura alla circolazione del tratto dalla Fontana Luminosa a viale Ovidio, il collegamento tra il terminal di Collemaggio e viale Rendina e la riqualificazione del parcheggio “Simoncelli” di Fonte Cerreto con realizzazione del percorso meccanizzato alla stazione di valle della funivia del Gran Sasso. E poi il rifacimento di molte strade nelle frazioni e nei quartieri più centrali.

In tutto oltre 21 milioni di euro di interventi, cantierabili in tempi rapidi, approvati dalla giunta del Comune dell’Aquila, riunita questa mattina in seduta straordinaria, a valere sulle risorse del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha previsto uno stanziamento da 1,78 miliardi per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia.

Si tratta della programmazione delle due misure relative alla rigenerazione urbana e al miglioramento della rete stradale comunale che sarà trasmessa oggi alla cabina di coordinamento per la successiva ratifica, che dovrebbe avvenire prima di Natale.

Nello specifico si andranno a finanziare i seguenti interventi.

“Rigenerazione urbana e territoriale” valore 16,4 milioni: pavimentazione, illuminazione pubblica e riqualificazione Piazza Duomo (6,9 milioni); riqualificazione dell’area compresa tra il convento della Beata Antonia e via Sallustio (610mila euro); lavori per il collegamento meccanizzato tra il terminal di Collemaggio e viale Rendina (1,490 milioni) per cui la stazione appaltante sarà il Consiglio regionale; riconfigurazione dell’area antistante la fontana dei Patitucci tra via san Giuliano e via Madonna Fore (1 milione); collegamento stradale tra viale Ovidio e piazza Battaglione Alpini (600mila euro); recupero Piazzale Simoncelli e collegamento meccanizzato alla stazione di valle della funivia (1,7 milioni); pavimentazione, illuminazione pubblica e riqualificazione di Piazza del Teatro e via Verdi (1,750 milioni); riqualificazione piazza Palazzo-tratto via Roma (1,650 milioni); riqualificazione Piazza Chiarino (700mila euro).

“Investimenti sulla rete stradale comunale”, valore 5 milioni: accordo quadro sistemazione pavimentazione stradale e frazioni zona ovest (2 milioni); accordo quadro sistemazione pavimentazione stradale e frazioni zona est (2 milioni); accordo quadro sistemazione pavimentazione stradale centro storico (1 milione).

“Si tratta di un primo, importante, atto programmatorio che consente di constatare, concretamente, le ricadute positive sulla città e il suo territorio del Pnrr e del relativo fondo complementare”, si legge in una nota della Giunta.

“Quelle sulla rigenerazione urbana e le strade sono due misure di un programma di investimenti più ampio, che toccherà altri settori importanti come attività produttive, sport, sociale e inclusione. È questo un traguardo frutto di frequenti riunioni e confronti con la Cabina di regia, la Struttura di missione per il sisma e i sindaci del cratere: soggetti con i quali continueremo a lavorare per condividere le iniziative più opportune per garantire un solido futuro ai giovani di questa terra”.

Già nei mesi estivi il Comune dell’Aquila aveva costituito un gruppo di lavoro intersettoriale specifico sul Pnrr che si è occupato di fare ricognizioni e progettare gli interventi che oggi sono stati approvati.