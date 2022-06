PNRR: LEGA, “9 MLN PER RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTRO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”

L’AQUILA – “Grazie al prezioso lavoro del leghista Rossano Sasso, Sottosegretario al Ministero della Cultura, la Regione Abruzzo avrà a disposizione circa 9 milioni di euro, dei fondi del Pnrr, per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica. Questo è uno degli elementi nevralgici del Pnrr ormai in piena fase operativa”,

Lo spiegano in una nota congiunta il segretario regionale del Carroccio, il deputato aquilano, Luigi D’Eramo, il senatore Alberto Bagnai e l’onorevole Antonio Zennaro.

“Le risorse stanziate dal Governo nazionale, come brillantemente sottolineato dal Sottosegretario Sasso, potranno essere utilizzate in particolar modo per l’incremento dell’equipe docenti e l’ampliamento di progetti a sostegno di studenti e famiglie”, proseguono D’Eramo, Bagnai e Zennaro.

“Questo importante aiuto è fondamentale per garantire un’istruzione migliore, in linea con i paesi europei, ai nostri giovani che, in questi anni di pandemia e confinamento, sono stati la categoria più colpita. Un sincero ringraziamento va affidato a Rossano Sasso che, assieme alla collaborazione di Pietro Quaresimale, assessore regionale della Lega all’istruzione, ha dimostrato una spiccata sensibilità sulla tematica, in particolar modo quella abruzzese”, concludono.