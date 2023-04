PNRR, MARSILIO: “ABRUZZO ATTRAE INVESTIMENTI, SVOLTA CRESCITA ECONOMICA”

L’AQUILA – “È questa l’occasione per far conoscere al territorio ricompreso nel cratere e all’intera regione lo stato dell’arte e le opportunità che si creano, di crescita e di sviluppo. Molte imprese sono interessate ad avviare la loro attività in Abruzzo una cartina al tornasole della grande attrattiva che in ambito economico questa regione riesce ad offrire a tutti i livelli”.

Lo ha detto il presidente della giunta regionale Marco Marsilio intervenendo oggi al convegno “Le aree del sisma alla prova del Pnrr”, all’Auditorium del Parco a L’Aquila, dedicato alle opportunità di sviluppo e crescita legate Piano nazionale di ripresa e resilienza e il fondo complementare per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del Centro Italia.

“Anche l’interessamento di Brunello Cucinelli, il re del cashmere ad investire in Abruzzo, a Penne ne è la riprova – ha sottolineato Marsilio – Poi la nascita della scuola nazionale dell’Amministrazione con 70 milioni di euro sbloccati in favore del comune dell’Aquila. È un momento di svolta fondamentale verso la crescita economica. Stiamo gettando le basi per una stagione nuova, con la programmazione dei fondi europei ‪2021-2027‬ con il prossimo arrivo dei Fondi sviluppo e coesione dello stesso ciclo di programmazione e il Pnrr”.

“Ieri in un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto e con i vertici di Ferrovie dello Stato Italiane c’è stato un focus sui progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in particolare sulla Roma-Pescara. Con Salvini e Fitto ho condiviso la necessità di individuare le migliori soluzioni per realizzare l’opera con garanzia da parte del governo di sostenerla”.