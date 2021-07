PNRR, MELONI: “DA UE POCHE RISORSE E TEMPI LUNGHI”

PESCARA – “Dall’Ue arrivano pochi fondi in tempi troppo lunghi, arrivano sempre con delle condizionalità che sono troppo elevate e arrivano anche con un tema legato alle cosiddette risorse proprie con cui l’Unione europea dovrebbe garantire questi soldi, che rischiano di essere prese dalle stesse aziende che quelle risorse dovrebbero salvare. Io non sono ottimista come i cosiddetti europeisti anche se mi considero un’europeista anche io, semplicemente credo in una Europa diversa”.

Così, a margine della presentazione del suo libro a Pescara, la leader di FdI, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda dei cronisti sul Pnrr.

“Qualche passo in avanti è stato fatto, ma siamo sicuramente molto indietro rispetto all’idea di un’Europa che abbiamo noi, cioè che sia finalmente un gigante politico e un nano burocratico. Oggi – aggiunge – siamo di fronte ad un gigante burocratico, e anche per questo le risorse non arrivano, e a un nano politico”.