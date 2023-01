PNRR: OK AVVISO PROGETTI PRODUZIONE IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, 25 MILIONI ALL’ABRUZZO

PESCARA – La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore all’Energia, Nicola Campitelli, nella seduta odierna, ha approvato l’avviso per l’attuazione a livello regionale dello schema di convenzione da sottoscrivere con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”.

Nello specifico, considerando che il ministero per la Transizione ecologica ha assegnato alla Regione Abruzzo una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, è stato approvato l’Avviso per la selezione, nell’ambito del territorio regionale dei progetti di “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” in relazione all’Investimento 3.1 della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al Servizio Politica energetica e risorse del territorio è stata demandata la comunicazione alla Direzione Generale Incentivi Energia del MASE della volontà della Regione Abruzzo di optare per la gestione finanziaria “decentrata”, secondo cui i soggetti beneficiari richiedono l’erogazione dell’agevolazione al MASE a seguito della verifica e validazione delle spese sostenute, espletata dalla Regione nell’ambito dell’attività di controllo di primo livello.