PNRR: OK DA MINISTERO, AD AVEZZANO LA PRIMA STAZIONE DI SERVIZIO AD IDROGENO ABRUZZESE

AVEZZANO – Il comune di Avezzano avrà la sua prima stazione di servizio a idrogeno: lo ha reso noto il Ministero dei trasporti con la pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento pubblico per la realizzazione di stazioni per il rifornimento di idrogeno.

Esprime soddisfazione “per questo risultato raggiunto grazie alla mia perseveranza e caparbietà”,

Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale. “per una volta, possiamo affermare con orgoglio che il nostro territorio sarà all’avanguardia”.

Il progetto rientra nelle 36 iniziative finanziate grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede la realizzazione, da parte di Snam, presso l’area centro smistamento di una stazione di servizio a idrogeno per grandi mezzi.

Inoltre, nell’ambito del progetto LIFE3H, co-finanziato dal Programma LIFE della Unione Europea, il primo del Centro Italia per la mobilità a idrogeno e la Regione Abruzzo ne è capofila, prevede, per il trasporto pubblico ad idrogeno e la relativa stazione di rifornimento nell’area montana dell’Altopiano delle Rocche, ben 2 autobus per la tratta Avezzano- Ovindoli e una stazione di rifornimento presso l’Interporto di Avezzano.