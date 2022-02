PNRR, PEZZOPANE: “APPROVATO MIO EMENDAMENTO PER PROGETTI CRATERE”

L’AQUILA – “Nel decreto Milleproroghe, grazie a un mio emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera, sono state state introdotte alcune disposizioni volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (D.L. 59/2021) al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia)”.

Ne dà notizia la deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane, responsabile nazionale del partito per il terremoto e la ricostruzione. ”

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per questa approvazione – aggiunge Pezzopane – perché, in particolare, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale, nelle materie oggetto degli interventi. Inoltre, per l’attuazione dei medesimi, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia”.

“Infine , con il nostro intervento , il decreto consentirà una spesa, fino al 31 dicembre 2022, di 2,5 milioni di euro per incarichi e una ulteriore spesa di 2,5 milioni di euro per convenzioni sempre fino a dicembre 2022 e 5 milioni di euro per convenzioni e collaborazioni. Si tratta di un impegno importante che testimonia l’attenzione del Pd e del parlamento nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma”.

“Dopo aver vinto la battaglia sul fondo complementare che ha assicurato un miliardo e 780 milioni per il rilancio socioeconomico dei crateri sismici 2009 e 2016/17 e dopo aver proposto e fatto approvare l’emendamento sulla cabina di regia a guida Legnini, era importante fornire alla struttura commissariale il supporto tecnico per mettere a terra bandi e interventi del Pnrr nelle aree colpite dai terremoti 2009 e 2016/17”, conclude Pezzopane.