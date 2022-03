PNRR, PEZZOPANE: “CREATE NUOVE OPPORTUNITA’ PER IMPRESE”, INCONTRO ALL’AQUILA PER DISCUTERE BANDI

L’AQUILA – “Sono lieta di invitare istituzioni, imprese, associazioni, sindacati e cittadini ad un confronto importante sui bandi che a breve, con la pubblicazione, metteranno a disposizione ingenti risorse per le imprese ed i privati”.

Così, in una nota, la deputata Pd Stefania Pezzopane nell’annunciare l’ incontro che si terrà all”Aquila, il prossimo 4 marzo, per discutere i bandi elaborati dalla struttura di missione del Pnrr sisma a guida Giovanni Legnini.

“Questo è il terzo incontro sul Pnrr da me organizzato per condividere un percorso con gli attori sociali e le imprese e per mobilitare energie necessarie a questa fase nuova che stiamo attraversando – spiega Pezzopane – Partecipazione e condivisione delle scelte sono essenziali per il futuro dell’Aquila e del cratere. Le ingenti risorse messe a disposizione delle aree terremotate, grazie ad una mia battaglia parlamentare, sono pari ad 1 miliardo e 700 milioni ed una parte consistente viene rivolta alle imprese del cratere attraverso questi bandi. Mobilitare in maniera pubblica e trasparente le energie economiche è per me una priorità ed e garanzia di un utilizzo fertile di risultati. L’incontro si terrà venerdì 4 alle 17,30 alla Sede Ance a L’Aquila”.

“Sarò io ad introdurre l’incontro a cui partecipano tra gli altri: Romano Benini, responsabile segreteria tecnica PNRR sisma; Giovanni Lolli, ex assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo; Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale”.