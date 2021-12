PNRR, PEZZOPANE: INCONTRO IL 9 ALL’ANCE PER PRGETTARE SVILUPPO E CREARE BUONA OCCUPAZIONE

L’AQUILA – “Progettare sviluppo e creare buona occupazione. Questo è il tema dell’incontro che ho promosso per giovedì prossimo, 9 dicembre alle ore 17.30 nella sala ANCE, in viale De Gasperi all’Aquila. L’obiettivo è mettere a fuoco la realtà economica e sociale del capoluogo e dell’area dei crateri sismici nel momento in cui le grandi risorse del PNRR offrono opportunità di ripresa e di sviluppo. Per rendere serie e concreto il confronto, si partirà dall’analisi dei dati: per capire cosa è successo nel corso degli anni, quanto si è approfondita la crisi economica, il precariato e le nuove povertà, come si è trasformato il tessuto occupazionale, quali sono i settori più solidi e quelli in maggiore difficoltà. Con il contributo di esperti, i numeri che fotografano la situazione attuale verranno illustrati per indirizzare le risorse e i programmi verso le finalità più produttive.Nel passato le scelte di investimento fatte con i fondi regionali, con le risorse europee o con i finanziamenti del 4% per la ricostruzione, hanno senz’altro aiutato l’economia locale e frenato rischi di crisi. Ma oggi è necessario che il parametro della nuova occupazione – qualificata e stabile – entri con determinazione nell’assegnazione dei contributi del PNRR e nelle strategie di riforma e di efficientamento della Pubblica Amministrazione. Così come è necessario orientare il sistema scolastico e formativo verso profili culturali e tecnici in grado di intercettare la domanda di lavoro nuovo che pure inizia ad emergere.Per questo – insieme a Giovanni Lolli già assessore regionale alle Attività produttive – gli ospiti dell’incontro saranno Romano Benini (Responsabile segreteria tecnica PNRR SISMA), Guido Iapadre (docente di economia all’Università dell’Aquila), Alberto Bazzucchi (ricercatore) .Sono invitati ed interverranno tutti i protagonisti dello sviluppo locale: le organizzazioni imprenditoriali, le forze sindacali, gli amministratori pubblici, i Sindaci, gli ordini professionali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e impegno civile, e naturalmente gli organi di informazione e tutti i cittadini interessati”.

Così Stefania Pezzopane Deputata e promotrice dell’evento, presenta l’incontro di lavoro che si terrà giovedì 9 alle 17,30 all’ANCE