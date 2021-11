PNRR, PEZZOPANE: “OCCASIONE IRRIPETIBILE PER L’AQUILA E LE AREE TERREMOTATE”

L’AQUILA – “Abbiamo l’occasione unica ed irripetibile per dare un colpo di acceleratore alla ripresa, ricostruzione e rigenerazione dei nostri territori con il Pnrr. È una sfida che va vissuta con spirito innovativo dando un carattere e una specificità al nostro territorio. Sono settimane frenetiche, piene di impegni per onorare le scelte forti fatte che porteranno ulteriori risorse in Abruzzo grazie al Recovery fund. Lunedì a L’Aquila vogliamo discutere di questa grande opportunità con chi dovrà proporre, programmare, scegliere il nostro futuro”.

Lo afferma Stefania Pezzopane, deputata e responsabile nazionale Pd ricostruzione aree terremotate che ha organizzato e introdurrà l’evento a L’Aquila: “Un incontro di lavoro – spiega – sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza e sullo specifico fondo complementare per le aree terremotate, con ospiti speciali tra cui Giovanni Legnini, Giovanni Lolli e Carlo Presenti, ma interverranno anche rappresentanti di istituzioni, imprese, categorie, rappresentanti sindacali. Siamo al lavoro per reagire non solo alla crisi pandemica, ma anche sociale ed economica che nel nostro territorio si sovrappone all’uscita dall’emergenza del terremoto”.