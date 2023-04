PNRR: PREFETTURA L’AQUILA SUPPORTERA’ COMUNI NELL’ATTUAZIONE DEL PNRR

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ed il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila, Francesco Ingarra, hanno siglato oggi l’intesa per l’istituzione del Presidio Territoriale Unitario.

In attuazione del Protocollo Nazionale tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno, il Presidio avrà lo scopo di fornire assistenza ai Comuni per un impiego efficace e corretto delle risorse assegnate dal PNRR.

In particolare la struttura sarà di supporto agli enti locali per l’espletamento degli adempimenti in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e nell’efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili, anche con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto a possibili tentativi di infiltrazione della criminalità, e per la promozione di incontri, attività formative e divulgative riguardo processi, procedure, sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione, assistenza nell’utilizzo del sistema informativo ReGis e controllo degli interventi PNRR.

Ai fini del coordinamento unitario delle attività del Presidio, è costituito un Tavolo di Coordinamento tra la Prefettura e la Ragioneria Territoriale dello Stato, che si riunisce con cadenza periodica per l’esame delle iniziative realizzate, delle eventuali criticità rilevate e la formulazione di proposte di miglioramento dell’attività di collaborazione.