PNRR, “PRIORITA’ POSTI LAVORO E STRATEGIA”, “CON MILIARDI POST-SISMA PERSA OCCUPAZIONE A L’AQUILA”

L’AQUILA – Senza condivisione, senza un piano strategico, se non si uscirà dalla logica del bancomat, i 200 di miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), non creeranno il numero di posti di lavoro atteso e necessario, come avvenuto del resto con la ricostruzione post-sisma 2009, visto che, numeri inediti alla mano, dal 2012 al 2019 nel cratere sismico aquilano l’occupazione, anche a tempo determinato, è diminuita, sia nel settore pubblico che in quello privato, persino nel settore dell’edilizia, nel cantiere più grande d’Europa, sia rispetto al periodo antecedente al terremoto del 6 aprile 2009, ma anche rispetto a tutta la situazione italiana.

Questo il preoccupante quadro emerso, e i campanelli d’allarme che hanno risuonato dal convegno “Obiettivo lavoro, le occasioni per L’Aquila e l’Appennino”, che si è svolto nella sede Ance dell’Aquila oggi pomeriggio, organizzato dalla deputata del Partito democratico, Stefania Pezzopane, dedicato in particolare all’utilizzo dei fondi del Pnrr, oltre 200 miliardi per l’Italia, che si aggiungono ai 14 miliardi di euro del progetto React Eu, e solo per i crateri sismici 2009 e 2016 a 1,8 miliardi dell’asse specifico del Pnrr, e ancora ai fondi comunitari per l’Abruzzo, della programmazione dei fondi europei 2021 2027 per l’Abruzzo, pari a 2,6 miliardi, 150 milioni del Cis, e 150 milioni dei fondi Restart ancora per il solo cratere sismico 2009.

Sono intervenuti oltre alla deputata Pezzopane, Romano Benini, professore universitario, esperto di mercato del lavoro, dello staff operativo del Commissario alla Ricostruzione 2016 Giovanni Legnini per l’attuazione del Pnrr e autore televisivo su Rai 3 di vari format che si occupano di lavoro tra cui l’ultimo Okkupati, e ancora Giovanni Lolli, ex assessore attività produttive ed ex presidente vicario della Regione, il professor Lelio Iapadre, dell’Università dell’Aquila, economista e coordinatore del progetto ‘Territori aperti’ per la promozione dei territori del cratere sismico, Alberto Bazzucchi, ricercatore ed analista di dati, esperto di turismo e di economia del territorio. Presenti rappresentanti di categorie sociali e sindacati, imprese, sindaci ed amministratori del territorio, università e formazione, e operatori del territorio.

Nell’aprire i lavori, Pezzopane ha spiegato che “stiamo affrontando una sfida epocale: l’utilizzo dei miliardi di euro dei fondi del Pnrr, un nuovo Piano Marshall, e senza basarci sulla conoscenza, sui numeri, a cominciare da quelli delle concrete ricadute occupazionali non si potrà che fallire. Occorre uscire dalla logica del ‘che tocca a me e del cosa tocca a te’, dalla logica del bancomat. Anche per l’Abruzzo occorre un grande piano strategico, condiviso e concreto, tra le finalità del Pnrr c’è l’occupazione, delle donne e dei giovani, non ci si può limitare a piccole seppur importanti opere pubbliche”.

Ha poi definito il consiglio comunale dell’Aquila di lunedì sul Pnrr “un pianto greco, ero l’unica parlamentare presente su 21 eletti in Abruzzo, ad assistere un mortificante elenco della spesa, senza nessuna visione”.

Lolli ha dunque snocciolato dal 2012 al 2019, per fotografare l’effetto della grande mole di miliardi che hanno fatto la fortuna di determinati segmenti dell’imprenditoria e delle professioni nei 56 comuni del cratere sismico 2009, a cominciare dal capoluogo L’Aquila -20% addetti nel manifatturiero, contro il 2,1% italiano, addirittura – 19,3% nelle costruzioni, nel cantiere più grande d’Europa, contro il +20% in Italia, -12,4% nel settore del commercio, contro il +0,3 italiano, -7,4% nel settore delle attività professionali e tecniche.

A crescere solo gli addetti del settore della ristorazione e alberghiero, dell’8% ma rispetto al +20% in Italia. Diminuiti anche gli addetti alla Sanità e dell’università. In totale nel cratere sisico si sono persi il 5,5% delle imprese, l’1,4% solo a L’aquila, contro una media dell’Abruzzo del – 4,7% e il -2,2% in Italia.

. I dati degli effetti dei fondi del sisma sul settore economico sono disastrosi. – esordisce Lolli -. Abbiamo investito molto nel post sisma su farmaceutico e settore aereospaziale, e ad oggi abbiamo solo 1.400 addetti, due settori, è vero, che con i fondi post-sisma hanno, è vero, fatto grandi investimenti sui macchinari e infrastrutture, che certamente rafforzano la loro presenza. Uni dei pochi settori a creare lavoro Gli unici a creatura lavoro i call center, 1.400 persone, quasi tutti laureati. Nel tecnopolo d’Abruzzo ci sono ora 30 aziende, che ha ora il problema dell’innalzamento dei costi energetici. Occorre puntare sul Pnrr per abbattere i consumi. Altro problema., paradossale che sono ci sono lavoratori in edilizia. Le agenzia private interinali si rivolgano ai centri per l’impiego di settori in edilizia, ma anche . E’ evidente che la formazione professionale va aggiornata”.

Il quadro generale lo ha illustrato il professor Iapatre, “i salari in Italia sono diminuiti negli ultimi anni, in controtendenza rispetto a tutta l’Europa, l’errore non è la rigidità dei rapporti di lavoro, visto che sono sempre più flessibili, ma non ci sono stati vantaggi in termini di occupazione, e nemmeno sulla produttività, perché non incentiva le imprese a investire. Ed anche oggi che c’è una ripresa, l’occupazione creata in Abruzzo è in prevalenza precaria, a tempo determinato. Ci sono, secondo una stima forse esagerata, 7 milioni di posti di lavoro a rischio con l’innovazione tecnologica e l’automazione della produzione. Con questa struttura demografica poi in Italia insostenibile la spesa sanitaria, il sistema pensionistico l’unica cosa è attrarre immigrati e lo dico chiaro e tondo. C’è un aumento della disuguaglianza crescente, di redditi e opportunità. Nel Pnrr si parla di parità di genere, tra generazione e tra territori, ma è ovvio che non basta, non si parla esplicitamente di disuguaglianza economica”.

Infine l’atteso intervento di Benini: “La questione dello sviluppo dell’Appennino centrale è di priorità nazionale. Mancano giovani, residenti e forza per competere. Non è solo un problema abruzzese, e si sta allargando sempre di più. Da qui è nata l’idea di un Pnrr complementare, che rappresenta oggettivamente una occasione epocale. Non ci sono mai state così tante risorse a disposizione. Ma non ci dobbiamo ridurre a infrastrutture fini a sé stesse, ma devono essere premessa del capitale sociale e umano. Come centri di ricerca, e servizi sociali e alla persona, le filiere agroalimentari, la filiera del legno. Ci sono tanti benefici a fondo perduto per investimenti, senza commettere errori del passato. Almeno il 70 per cento che stiamo mettendo in campo vorremmo spenderlo entro due anni. Purtroppo ci hanno detto no al bonus per la residenza nei piccoli centri, ma anche qui ci saranno risposte. Tutto questo crea lavoro? Io dico si sì, a patto che ci sia investimento sul capitale umano e sulla formazione. il 30%, 40% delle competenze necessarie sono di difficili reperibilità, mancano anche muratori e carpentieri”.

