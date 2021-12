PNRR, SÌ AL TAVOLO CONSILIARE IN REGIONE. CENTROSINISTRA: “SARÀ STRUMENTO OPERATIVO,NON BUROCRATICO”

L’AQUILA – “È stata accolta la nostra richiesta in sede di Conferenza dei Capigruppo di istituire un tavolo permanente per la gestione efficace e condivisa del PNRR, ora comincia un importante lavoro per portare all’Abruzzo risorse e progetti realizzabili”, così i capigruppo del Pd, di Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto, Silvio Paolucci, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani, Marianna Scoccia.

“Serve una struttura snella e operativa sul territorio per affiancare la cabina di regia regionale, affinché il lavoro sul Piano sia snello, efficace e centri tutte le priorità del nostro territorio – riprendono i capigruppo – In questo modo avremo uno spazio di confronto e costruzione, per lavorare a mettere insieme idee e progetti per il futuro della regione. La sfida del PNRR deve essere condivisa con tutti gli attori dell’economia, della cultura, del turismo, dell’innovazione, insomma, con tutte le forze vive e capillari che abbiamo a disposizione, cercando di superare le lentezze burocratiche che imprigionano, purtroppo anche oggi, i processi di cambiamento e di rinnovamento che queste risorse consentono di attivare. Sarà, poi, un tavolo trasversale, che nasce per restituire anche la dovuta centralità al Consiglio regionale, organo interprete dello sviluppo dell’intero perimetro regionale, dove leggi e azioni a vantaggio della comunità prendono forma e che attraverso questa sfida dovrà esprimere tutto il suo potenziale”