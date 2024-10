PNRR: SIGISMONDI, “LAVORIAMO PER INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL’ITALIA”

ROMA – “In questi due anni di governo ci siamo accorti di aver ereditato un’Italia con grandi divari infrastrutturali, non soltanto tra il Nord e il Sud ma anche tra il corridoio Tirrenico e quello Adriatico. Il governo Meloni è al lavoro per conferire alla nostra Nazione infrastrutture efficienti, intervenendo con determinazione per semplificare le procedure e sbloccare opere ferme. Un esempio è la rimodulazione del Pnrr così come gli accordi di coesione.

Lo dichiara, in una nota, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, capogruppo in commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama.

“Stiamo portando avanti opere strategiche come il Ponte sullo Stretto e la velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma. Questo governo ha poi dimostrato particolare attenzione al potenziamento della rete ferroviaria, introdotto un nuovo piano casa, programmato 44 miliardi per strade e autostrade. Lavoriamo con determinazione per il bene degli italiani”, conclude Sigismondi.