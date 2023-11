PNRR, TESTA (FDI): “VIA LIBERA UE A REVISIONE PIANO E’ UN’ IMPORTANTE NOTIZIA PER L’ITALIA”

ROMA – “Il via dell’Unione Europea alla revisione del Pnrr è un’importante notizia per la Nazione e testimonia la capacità, l’autorevolezza e la profonda visione che il governo Meloni e il ministro Raffaele Fitto hanno avuto nel portare avanti questa trattativa con Bruxelles”.

Lo dichiara in una nota Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze alla Camera.

“Sono 66 le riforme previste, 150 gli investimenti, 145 le misure nuove o modificate, coprendo quelle previste dal capitolo REPowerEU. Il governo Meloni sta lavorando alacremente per portare a termine tutti gli obiettivi, nei tempi previsti, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Alle opposizioni che hanno tifato per il fallimento dell’esecutivo non resta altro che prendere atto dell’ennesimo successo del governo e dell’Italia”.

“Fratelli d’Italia ha a cuore lo sviluppo e il benessere della Nazione: grazie al lavoro di revisione del Pnrr svolto dal governo, di cui sono davvero orgoglioso, abbiamo rispettato gli impegni presi e stiamo ora incamminando l’Italia verso una vigorosa e sostenuta crescita economica e sociale”, conclude Testa.