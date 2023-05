PNRR, TORTO (M5S): “GOVERNO MELONI INCOMPETENTE, A RISCHIO FONDI UE”

ROMA – “Sul Pnrr l’Europa sta esaurendo la pazienza e le scuse del governo Meloni non bastano più. L’ultimo richiamo dell’Ue all’esecutivo di centrodestra suona come un avvertimento: ‘sbrigatevi a fare qualcosa o quei soldi non arriveranno’. La verità però è che il governo Meloni non sta facendo assolutamente nulla. Continuano a brancolare nel buio, ma a pagare per la loro incompetenza sono sempre gli italiani”.

Così in una nota Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“La terza rata da 19 miliardi non è ancora stata sbloccata e il rischio di perdere questi soldi è altissimo. Ora rischiamo di non vedere neanche la quarta rata, visto che le scadenze di giugno – per bocca dello stesso ministro Fitto – non verranno rispettate. Ma cosa stanno facendo? Dicono di voler rinegoziare il Pnrr, ma non hanno fatto nulla”.

“Scaricano le colpe sui governi precedenti, ma non hanno idea di come intervenire. Il governo Meloni sul Pnrr sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza. Ci stanno facendo perdere credibilità agli occhi del mondo e stanno gettando un’occasione unica per il rilancio del Paese”, conclude Torto.

