POGGIO PICENZE ACCENDE IL NATALE, ECCO IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

POGGIO PICENZE – La magia del Natale sta per invadere Poggio Picenze (L’Aquila), dove il Comune, in collaborazione con le associazioni “Il Gigante Buono” e “R&G Eventi, ha messo a punto un calendario ricco di eventi, che illumineranno il paese con feste, canti e le immancabili manifestazioni per i bambini.

Ad aprire il calendario, domani 8 dicembre a partire dalle ore 14.30, sarà l’iniziativa “Accendi il Natale”, con l’allestimento del consueto presepe comunale su via Umberto I, in compagnia dei bambini del paese. A fine giornata, cioccolata calda per tutti!

Si proseguirà il 9 dicembre, con l’apertura della “Magica casetta di Babbo Natale” dove, fino al 20 dicembre, tutti potranno imbucare le proprie letterine nell’apposita cassetta rossa come di consueto allestita presso il cortile antistante la scuola dell’Infanzia.

Ad essere protagonisti, il 12 dicembre, saranno gli stessi bambini della scuola dell’Infanzia che, a partire dalle 10.30, addobberanno l’albero presente all’interno dell’ex Lavatoio, con i lavoretti realizzati nei giorni scorsi insieme alle insegnanti.

Il 23 dicembre, la palestra comunale sarà invece animata dalla festa organizzata dall’associazione “R&G Eventi”, con cinema, musica, animazione e vin brulé per i più grandi, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale, il protagonista indiscusso dell’evento, che si occuperà di distribuire doni ai più piccoli.

I canti di Natale saranno al centro dell’iniziativa “Una, cento, mille piccole luci”, concerto messo a punto in occasione della giornata di Santo Stefano, presso la chiesa di “San Felice Martire” dall’associazione corale “cantAbruzzo”, diretto da Rosella Pezzuti e il preparatore vocale Larry Villalobos. L’appuntamento è alle ore 18.30.

Il 2022 inizierà invece con la “Tombolata di inizio anno, organizzata nei locali della palestra comunale dall’associazione “R&G Eventi”, mentre il 6 gennaio il calendario si chiuderà con “Il Regalo del cuore”, una raccolta di cibo e coperte per cani da devolvere alle associazioni di volontariato e ai canili del territorio, curata per il secondo anno consecutivo dall’associazione locale “Il Gigante Buono”.