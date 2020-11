POGGIO PICENZE: GIUNTA COMUNALE APPROVA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

POGGIO PICENZE – La Giunta comunale di Poggio Picenze (L’Aquila) ha approvato, il 29 ottobre scorso, il progetto esecutivo dei lavori finalizzati al ripristino e alla riqualificazione dei campi da tennis e del campo polivalente, situati nell’area ludico sportiva del piccolo centro dell’Aquilano. Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 300mila euro.

L’iniziativa è propedeutica alla partecipazione al bando “Sport e Periferie” della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020. Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva volti, in particolare “Sport e Periferie”, è rivolto al recupero degli impianti esistenti e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

“Il nostro comune è dotato di una impiantistica sportiva di buon livello – spiega in una nota il primo cittadino di Poggio Picenze, Antonello Gialloreto -. Nel corso degli anni passati siamo riusciti a creare i presupposti per un utilizzo ottimale delle strutture, sostenendo qualunque attività e iniziativa tesa a sfruttarne le potenzialità. Questo finanziamento doterebbe il nostro paese di strutture più moderne, inclusive e funzionali, in modo da poter attrarre appassionati e amanti dell’attività fisica provenienti anche dalle zone limitrofe”.

