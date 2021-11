POGGIO PICENZE, IL 5 DICEMBRE CONVEGNO “DONNE, I DIRITTI E I MEZZI DI PROTEZIONE”

POGGIO PICENZE – Domenica 5 dicembre, alle ore 10.30, è organizzato presso la sala consiliare del comune di Poggio Picenze (L’Aquila) il convegno “Donne, i diritti e i mezzi di protezione”.

Oltre alle autorità comunali, interverranno Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico, Laura Tinari, presidente Giovani imprenditori Confindustria L’Aquila, Marta Vignini, Maria Pia Di Giorgio e Nadia Gabrielli, del Centro antiviolenza L’Aquila.

Un’iniziativa che, spiega il sindaco Antonello Gialloreto “tenuto conto che, come ogni anno, i 16 giorni successivi al 25 novembre, coincideranno con la campagna di attivismo messa in piedi dal Soroptimist International, ‘Orange the World’, è anche l’occasione per sensibilizzare tutti sulla necessità di adottare e sostenere iniziative volte a contrasto e prevenzione di un fenomeno, purtroppo, ancora troppo vissuto e per dire ‘no’ a ogni tipo di violenza di genere, ribadendo l’impegno a difesa della dignità e del rispetto femminile anche da parte dell’amministrazione comunale”.

Per accedere all’evento è obbligatorio il green pass.