“POGGIO PICENZE IN BLUES”: AL VIA STASERA LA VENTESIMA EDIZIONE

POGGIO PICENZE – Torna l’appuntamento con il “Poggio Picenze in Blues”, in programma per stasera e domani, 24 e 25 luglio, presso l’anfiteatro del piccolo comune in provincia dell’Aquila, struttura adiacente a piazza Salvatore Massonio.

Appuntamento molto atteso da cultori e appassionati, giunge quest’anno alla sua ventesima edizione e, ancora una volta, sarà diretta dal musicista Francesco Cerasoli.

Ad avvicendarsi sul palco nel corso della due giorni nomi importanti del blues internazionale come Crystal Thomas, Cros e Ian Siegal.

Un sogno, quello del Poggio Picenze in Blues – viene spiegato in una nota -, nato per raccontare la storia musicale di un luogo che, nel tempo, ha molto investito sempre di più nella buona riuscita manifestazione.

La prima edizione risale alla fine degli anni Novanta per diventare, con il tempo, un festival di ampio respiro grazie anche al contributo di personalità e enti associazionistici locali.

L’evento, patrocinato dal Comune di Poggio Picenze, sarà ifatti organizzato di nuovo in collaborazione con le associazioni “No Limits Bike” e “Frequenze”, coadiuvati dai alcuni giovani del paese attivi da sempre nel sociale.

Le parole del sindaco di Poggio Picenze, Antonello Gialloreto: “È con grande emozione e orgoglio che accogliamo la ventesima edizione di Poggio Picenze in Blues, un appuntamento che negli anni è diventato un simbolo della nostra comunità e un punto di riferimento nel panorama musicale. Poggio Picenze si trasforma, per due serate, in un palcoscenico aperto al mondo, in cui le note del blues si fondono con la bellezza del nostro paese e la calda accoglienza della nostra gente. Avere qui artisti di fama internazionale è un onore che testimonia la qualità e la passione che da sempre contraddistinguono questa rassegna. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno reso possibile questo traguardo così significativo. Invito cittadini, visitatori e appassionati a partecipare per farsi trasportare dalla magia della musica e dallo spirito autentico delle due serate. Viva il blues, viva Poggio Picenze!”.

“Siamo entusiasti di celebrare questa nuova edizione che segna un traguardo importante per questo festival. Un’edizione che ha l’opportunità di unire le generazioni attraverso la passione per la musica e il rispetto per la sua storia. Un sentito ringraziamento va a chi in questi anni ha sostenuto la manifestazione ma soprattutto a chi ha ideato il festival nel lontano 1999 e poi reso la kermesse un evento imperdibile dell’estate aquilana. Siamo sicuri che anche quest’anno sarà un grande successo”, dicono Lucio Tatananni e Alberta De Bernardinis, rispettivamente vicesindaco e consigliera, tra i referenti comunali per l’organizzazione.

Anche quest’anno l’ingresso all’evento è totalmente gratuito. Presenti, infine, un ampio parcheggio nell’area limitrofa ai concerti e il food truck Magnaqui, con i suoi arrosticini e un menu a base di prodotti locali.

IL PROGRAMMA

24 luglio: serata di apertura affidata a Crystal Thomas, anima del blues dalla Louisiana che porterà sul palco tutta la potenza della sua voce soul e blues. Vincitrice del Living Blues Award 2020, è un’artista autentica, capace di emozionare con la sua voce ruvida e profonda, facendo vibrare chiese e platee internazionali da Hong Kong all’Europa. Vanta numerose collaborazioni con leggende come Lucky Peterson e Chuck Rainey, Crystal fonde tradizione e grinta contemporanea ed ogni sua esibizione è un viaggio emotivo che nutre l’anima.

25 luglio: protagonisti della seconda serata saranno: CROS musicista americano, nominato ai Grammy, secondo posto all’International Blues Challenge 2022 di Memphis, Tennessee. Vincitore del Blues Challenge della Phoenix Blues Society nel 2018, 2019 e 2021; CROS porta una presenza incredibile e unica a ogni esibizione facendo vivere una moltitudine di sensazioni ed emozioni, godendovi il viaggio attraverso un mix di Soul, Funk, Blues, Rock, R&B e Folk che lascerà gli spettatori senza parole. IAN SIEGAL, cantante, cantautore, chitarrista inglese. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo album e nel 2010 ha vinto il premio come miglior band dei British Blues Awards; negli anni successivi ha collezionato premi in varie categorie, tra cui miglior cantante maschile, miglior artista solista, miglior album e miglior canzone. Ha all’attivo 14 album e continua con le sue tournée in tutto il mondo.