POGGIO PICENZE IN BLUES: WRESSNIG, GRAVES, CAIN, VENTURI E PANDOLFI TRA STELLE 19ESIMA EDIZIONE

POGGIO PICENZE – Poggio Picenze torna ad essere la capitale del blues, con il doppio appuntamento del 19 e 20 luglio, all’anfiteatro comunale, per la 19esima edizione di “Poggio Picenze in blues”, l’imperdibile appuntamento dell’estate aquilana che anche quest’anno ospiterà grandi nomi della “musica dell’anima”.

Organizzata dall’associazione Frequenze del Gransasso ETS, dall’associazione No Limits bike, dall’associazione Il Gigante Buono e dall’Amministrazione Comunale, anche l’edizione 2024 sarà a ingresso totalmente gratuito con inizio dalle ore 21.

Si inizia il 19 luglio, con la serata di apertura affidata a Raphael Wressnig & the Soul Gift Band feat. Donniele Graves & Enrico Crivellaro. Dallo stile funk di New Orleans al soul e al rhythm & blues, i suoni grassi e percussivi dell’Hammond di Wressnig evocano musica dinamica e ad alta tensione. Il vecchio e il nuovo si incontrano nel suo stile, che combina un’autentica vibrazione soul e blues con un tocco contemporaneo di funk, per un’esperienza di ascolto unica. La travolgente Donnielle Graves arriva dal North Carolina con una fantastica voce soul, con la quale ha ammaliato schiere di ascoltatori fin dalla tenera età. Profondamente radicata nella tradizione gospel, esplora senza sforzo vari generi di musica roots, interpretando ogni brano con una intensità e una espressività senza pari. Più che uno strumento, Donniele vede la propria voce come un vero e proprio santuario per la sua anima ed ama condividerla con il pubblico creando momenti di pura magia.

Ad aprire la prima serata sarà invece Marco Pandolfi: pur essendo uno degli armonicisti blues italiani più richiesti, da diversi anni si esibisce soprattutto suonando chitarra e armonica insieme. È stato invitato a suonare in importanti festival in Europa e negli Stati Uniti, dove ha anche avuto l’occasione di registrare in Pennsylvania, Mississippi, Texas, California e Arizona. Marco Pandolfi ha all’attivo nove dischi a suo nome e numerose partecipazioni in raccolte e incisioni di colleghi italiani e stranieri.

Protagonista della seconda serata (20 luglio) sarà Chris Cain, californiano, superbo cantante e showman, uno dei più autorevoli esponenti della scena blues contemporanea internazionale. Dotato di grande carisma e comunicatività con più di tre decenni di tournée e quattordici album precedenti, il maestro chitarrista e cantante blues Chris Cain si è guadagnato la reputazione di musicista dei musicisti. Sin dalla sua prima uscita nel 1987, Cain ha creato il suo sound blues ispirato ai suoi eroi: B.B. King, Albert King, Ray Charles, Albert Collins, Grant Green e Wes Montgomery. Il suo modo di suonare la chitarra blues, ispirato al jazz, è focoso, emotivo e sempre imprevedibile. La sua voce, burbera, vissuta e potente, aggiunge benzina al fuoco.

Ad aprire questa seconda serata sarà Paul Venturi, uno tra i più talentuosi chitarristi e cantanti del genere blues in Italia. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi Festival di settore in Italia e all’estero, da solista, come da session man per importanti Bluesmen d’oltre oceano. Ha inoltre rappresentato l’Italia presso “International Blues Challenge” di Memphis nel 2017.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per un altro strepitoso successo di “Poggio Picenze in blues”, manifestazione che da punto di riferimento di intenditori e amanti del genere, ha saputo aprirsi a tutti gli appassionati della buona musica, conservando quella qualità che la caratterizza da 19 anni e la rende appuntamento imperdibile dell’estate aquilana.