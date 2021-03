POGGIO PICENZE, INCIVILI ABBANDONANO RIFIUTI NEI CAMPI: CITTADINI SEGNALANO E PULISCONO

POGGIO PICENZE – Una lotta continua. Da una parte cittadini incivili che continuano ad abbandonare rifiuti, incuranti dei danni e del degrado causato dal loro comportamento, dall’altra cittadini dotati di senso civico che segnalano gli abbandoni e, in alcuni casi, forniscono indicazioni nella speranza di risalire ai colpevoli. Stavolta il fatto è avvenuto a Poggio Picenze, sulla strada interna che conduce al Comune di San Demetrio ne’ Vestini, dove due cittadine a passeggio con il cane hanno raccolto l’immondizia abbandonata tra i campi situati a ridosso del piccolo centro dell’Aquilano.

Oltre a segnalare l’episodio in Comune, le donne si sono rimboccate le maniche e hanno provveduto personalmente a rimuovere i rifiuti più piccoli come lattine di bibite energizzanti, bottiglie, tetrapack di vario genere e involucri di merendine.

Non è però la prima volta che accade. Come raccontano ad AbruzzoWeb, già prima del lockdown entrambe erano solite passeggiare nella zona e occuparsi della raccolta dei rifiuti. Con la ripresa delle attività, la pratica di abbandono lungo le strade o nei boschi del territorio è però ricominciata ma, nello stesso tempo, sono ripresi, per fortuna, anche i comportamenti virtuosi delle persone perbene.

“Finita la quarantena certa gente è tornata a sporcare i nostri luoghi. Una libertà preziosa di cui non tutti, a quanto pare, sono degni. Oggi più che mai ci troviamo ad assistere a spettacoli raccapriccianti, a discapito delle altre persone e soprattutto dell’ambiente, di cui invece dovremmo prenderci cura tutti insieme”.

Se in questo caso, aggiungono le cittadine, si tratta infatti sempre della stessa persona, a giudicare dalla natura dei rifiuti “di uno sportivo che passeggiando, lascia le cartacce e le confezioni vuote degli alimenti sul ciglio della strada, altra spazzatura viene abbandonata negli spazi incolti a ridosso delle vie principali del centro abitato.

“Continuiamo a trovare rifiuti sempre negli stessi punti, nonostante i nostri numerosi interventi – aggiungono le cittadine -. Uno spettacolo raccapricciante per noi e per le famiglie che arrivano. Non capiamo come sia possibile, vista anche la comodità della raccolta differenziata porta a porta che, almeno in linea dovrebbe incentivare tutti ad avere un comportamento più rispettoso nei confronti dell’ambiente. Dal canto nostro, continueremo a intervenire laddove possibile, con la soeranza di poter organizzare apposite giornate ecologiche già con l’arrivo della bella stagione”.

