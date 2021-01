POGGIO PICENZE: SCREENING CON TAMPONI RAPIDI A STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA

POGGIO PICENZE – In vista della riapertura delle scuole, fissata per il 7 gennaio prossimo, l’amministrazione comunale di Poggio Picenze ha predisposto per la giornata di domani, a partire dalle ore 11, l’attività di screening riservata agli studenti e al personale della scuola primaria situata nel piccolo centro dell’Aquilano. I test saranno effettuati dalle ore 11, nello sapzio coperto adiacente alla struttura del municipio.

Potranno sottoporsi gratuitamente al tampone rapido antigenico tutti i bambini con età maggiore di 6 anni, i docenti, gli assistenti educativi e il personale Ata che non presentino sintomi da Covid e che non siano in isolamento o quarentena.

“Auspico la massima partecipazione da parte della nostra piccola comunità – ha detto il sindaco Antonello Gialloreto -, in modo da consentire poter consentire la ripartenza della scuola in condizioni di massima sicurezza per tutti gli studenti e il personale scolastico. Ringrazio i medici che hanno reso possibile questi screening e quanti si adopereranno per effettuarli”.

