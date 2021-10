POGGIO PICENZE: SI E’ SPENTO ARTURO SPERANZA, PADRE DELLA GIORNALISTA DI ABRUZZOWEB MARIANGELA

L’AQUILA – Si è spento nella notte Arturo Speranza, 67 anni, stimato ex amministratore ed ex vicesindaco di Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila. Lascia la moglie Nunzia Galeota, e le figlie Mariangela, giornalista collaboratrice di Abruzzoweb, e Celeste.

La notizia ha lasciato attonita l’intera comunità. Arturo era una persona da tutti ben voluta, appassionato animatore della vita sociale del suo amato paese. I funerali si terranno alle ore 16 di domani nella chiesa San Felice martire di Poggio Picenze.

La redazione di Abruzzoweb si stringe attorno al dolore di Mariangela e della sua famiglia.