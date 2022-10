POGGIO PICENZE: TORNA LA STORICA FIERA DI SAN SALVATORE, APPUNTAMENTO IL 12 NOVEMBRE

POGGIO PICENZE – Torna a Poggio Picenze (L’Aquila), la storica Fiera di San Salvatore, ma quest’anno con una novità. Per ridare infatti centralità all’evento e permettere a tutti di goderne appieno, l’appuntamento è infatti fissato per sabato 12 novembre e non, come di consueto, per il 9.

L’obiettivo, spiega il primo cittadino Antonello Gialloreto “è principalmente quello di coinvolgere anche coloro che lavorano o che vivono fuori dal comune”.

“Pur trattandosi di una manifestazione attesa da gran parte della cittadinanza – precisa -, negli ultimi anni molti non hanno avuto modo di partecipare a causa di vari impegni. Ci è sembrato quindi giusto posticipare al weekend, in modo tale da rilanciarla sia a livello commerciale che culturale”.

Come di consueto, le vie principali del paese saranno vestite a festa sin dalle prime ore del mattino, riempendosi di colori, sapori e persone. Sui banchi allestiti lungo il percorso, sarà inoltre possibile reperire merce di vario genere: dall’oggettistica all’abbigliamento, passando anche per i prodotti tipici, i giocattoli e i casalinghi.

“Si tratterà un appuntamento importante – aggiunge Gialloreto -, sia per le attività ambulanti che quelle su sede fissa. Crediamo ancora fortemente che questa, come tante altre iniziative, possa costituire non solo un’importante momento per la comunità, non solo a livello commerciale, ma anche dal punto di vista sociale, turistico e di valorizzazione”.