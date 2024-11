POGGIO PICENZE: TORNA LA STORICA FIERA DI SAN SALVATORE

POGGIO PICENZE – Torna a Poggio Picenze (L’Aquila) la tradizionale fiera di San Salvatore.

L’appuntamento è per sabato, 9 novembre, tra le vie del comune dell’Aquilano, per una giornata di bancarelle e piccoli stand di artigianato o prodotti enogastronomici.

“Si tratta di uno tra gli eventi tra i più sentiti dalla comunità locale, che si ripete ormai da anni coinvolgendo persone di tutte le età – dice in una nota il sindaco di Poggio Picenze, Antonello Gialloreto . Ancora una volta, il paese si vestirà a festa tra colori, sapori e persone provenienti anche da fuori, per una giornata che ha tutta l’intenzione di rendere la zona vivace e attiva come un tempo”.