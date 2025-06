POGGIO PICENZE: UBRIACO SCHIAFFEGGIA TITOLARE LOCALE CHE LO CACCIA, CARABINIERI LO RITROVANO AL BAR

POGGIO PICENZE – Momenti di apprensione nell’ultima movimentata serata che ha animato Poggio Picenze, alle porte dell’Aquila, a causa del comportamento molesto di un uomo ubriaco che ha dato in escandescenza all’interno dell’Osteria della Posta, prima spogliandosi, poi arrivando a minacciare e schiaffeggiare il titolare che a quel punto ha deciso di chiuderlo fuori dal locale allertando i carabinieri.

L’uomo, secondo quanto riferito dai tanti che hanno assistito alla scena, sarebbe entrato nel ristorante già ubriaco. Tante le persone a cena che hanno assistito alla sua non richiesta performance canora mentre ascoltava musica a tutto volume, per poi addormentarsi sul tavolo.

Al risveglio ha poi iniziato ad essere aggressivo e alla richiesta di uscire si è tolto la maglietta, iniziando lo show.

A quel punto, il personale ha cercato ancora una volta di farlo uscire ma, all’improvviso, avrebbe anche schiaffeggiato il proprietario, Stefano Cardelli, vicesindaco del vicino comune di Santo Stefano di Sessanio.

Circostanza che ha spinto il gestore a cacciare definitivamente fuori l’uomo, avvertendo i carabinieri che però, giunti sul posto, non l’hanno trovato.

Infatti, la sua notte da leoni è proseguita in un bar del paese, dove è stato ritrovato, seduto ad un tavolo a bere, dopo un’ora di ricerche.

Ancora più ubriaco, si è rifiutato di fornire i documenti per l’identificazione ed è stato portato via in auto dai carabinieri.

Non è dato sapere in che condizioni si sia svegliato questa mattina dopo una notte di bagordi ma, a breve, contro di lui potrebbe scattare una denuncia per aggressione. (a.c.)