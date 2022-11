L’AQUILA – Un incidente si è verificato questa mattina sulla statale 17 nei pressi dell’ingresso di Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila, dove un’auto si è violentemente scontrata con una moto.

A risultare feriti, ma non in gravi condizioni, l’uomo e la donna in sella alla due ruote, trasportati dall’elisoccorso all’ospedale San Salvatore.