POLENTATA DI SOLIDARIETA’ PER ANZIANI E FRAGILI A TORNIMPARTE IN OMAGGO AI CARBONAI

TORNIMPARTE – Una distribuzione gratuita di polenta e salsiccia dedicata alle persone sole e fragili e agli anziani. E’ la proposta a cura delle associazioni di Tornimparte (L’Aquila) con il patrocinio attivo del Comune e il coordinamento della Pro Loco. L’iniziativa è in programma domenica 15 dicembre a partire dalle 12.

“Abbiamo pensato – spiegano gli organizzatori – di far sentire la vicinanza del territorio alle persone anziane ed ai vecchietti il calore delle festività e la solidarietà dell’intera comunità. La polenta è il cibo che contraddistingue ormai da secoli il nostro territorio. Costituiva, quasi il solo alimento, dei nostri carbonai sin dal 1800 circa e che, forse anche inconsciamente, hanno contribuito al progresso del Paese”. Una storia che è il prodotto di un territorio povero di risorse, con una agricoltura montana di sopravvivenza e poco allevamento. “Con questa nostra iniziativa – riprende la nota degli organizzatori – vogliamo fare la solidarietà ma anche ricordare i nostri carbonai superuomini che hanno vissuto di stenti in capanne di frasche e dormivano nelle rapazzole”.

La distribuzione avverrà a domicilio per gli over 75, oltre ché in due case di riposo sul territorio. Gli altri potranno gustare un piatto di polenta nella frazione di Palombaia lasciando un’offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Nel novembre 2019 a Tornimparte era stato centrato l’obiettivo del Guinness World Record dedicato alla polenta alla spianatoia: per la precisione 153,20 metri la lunghezza realizzata, grazie all’impegno di 200 volontari e l’impiego di 40 ‘callare’ accese.