POLIAMBULATORIO CELLINO ATTANASIO: PEPE, “CHE FINE HA FATTO ANNUNCIO ELETTORALE DI RIAPERTURA?”

TERAMO – “Da oltre due anni pazienti, famiglie e territorio attendono la messa in funzione del Poliambulatorio di Cellino Attanasio, le promesse di imminente apertura da parte di Marsilio, ripetute dal 2022 fino a Marzo 2024, periodo di campagna elettorale, sono rimaste ancora una volta lettera morta”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Pd Dino Pepe.

“Viene da chiedersi se una Giunta regionale che da anni non riesce ad attivare un modesto Poliambulatorio, riuscirà a portare a termine progetti importanti come quello del nuovo ospedale di Teramo” prosegue il Consigliere Dem.

“Come ho già avuto modo di dire, il Poliambulatorio di Cellino risponde al criterio di rafforzamento della medicina territoriale e offrirebbe un punto di riferimento sanitario ai residenti, senza costringerli a scegliere il proprio medico fuori dal territorio comunale. Il Comune ha individuato la struttura, di proprietà della Asl, e i Medici di base hanno dato la propria disponibilità a garantire un servizio continuativo, non è comprensibile quindi l’immobilismo della Regione. Immobilismo che spiega bene il perché Marsilio sia ultimo tra i Presidenti di Regione nella graduatoria del gradimento da parte dei cittadini” aggiunge Dino Pepe e conclude:” Dopo aver già discusso una mia Interpellanza per sollecitare l’attivazione della struttura, non mi resta che presentare una nuova Interrogazione che conterrà una sola domanda: “Qual è la data di apertura del Poliambulatorio di Cellino Attanasio?”