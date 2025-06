POLIAMBULATORIO LONGARA DI SCOPPITO: SI AMPLIA OFFERTA SANITARIA CON SPECIALISTI D’ECCELLENZA

SCOPPITO – Dalle visite medico-sportive complete per il rilascio di certificati agonistici e non agonistici, alla chirurgia vascolare, e ancora visite specialistiche, terapia del dolore cronico, inclusa la fibromialgia, trattamenti di medicina estetica, ecografie: un’offerta sanitaria in costante espansione quella del Poliambulatorio medico Longara, che si conferma punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità grazie alla qualità delle prestazioni e a un approccio interdisciplinare orientato al paziente.

Il Poliambulatorio, che si trova a Scoppito (L’Aquila) all’interno dell’omonima galleria commerciale dal 2014, negli anni ha ampliato la squadra composta da professionisti esperti in una vasta gamma di specializzazioni mediche.

Il centro medico, diretto dal dottor Sandro Gallucci, aperto dal lunedì al sabato, è dotato dei dispositivi diagnostici più precisi e delle apparecchiature per la terapia più innovative, tra cui l’ecocolordoppler per lo studio dei vasi del collo, degli arti inferiori e dell’aorta addominale, fondamentali per la prevenzione e il monitoraggio delle patologie vascolari.

Tra le metodiche complementari disponibili c’è anche la medicina omeopatica classica, integrando le terapie tradizionali, grazie all’esperienza di specialisti qualificati, per un benessere completo.

Come spiega Gallucci: “Negli ultimi anni, il Poliambulatorio Medico Longara ha vissuto una crescita significativa, ampliando costantemente l’offerta. Possiamo contare sull’esperienza di medici specialisti in diverse discipline per rispondere in modo efficace alla crescente richiesta della comunità aquilana. Il nostro impegno quotidiano è fornire cure di alta qualità, garantendo accesso a prestazioni specialistiche in un ambiente moderno e accogliente, con un approccio interdisciplinare. I nostri professionisti si impegnano quotidianamente a fornire cure di eccellenza combinando competenza clinica, tecnologie all’avanguardia e un profondo senso di empatia. Siamo orgogliosi di essere diventati un punto di riferimento per la salute e il benessere dei nostri pazienti”.

Il team medico Poliambulatorio Longara può contare su professionisti altamente qualificati in diverse specialità. Chirurgia Vascolare: diagnosi e trattamento delle patologie del sistema vascolare. Cardiologia: valutazione e gestione delle malattie cardiovascolari. Dermatologia: controllo dei nei con dermatoscopia, trattamento di verruche, fibromi e chetatosi, oltre a peeling chimici con acido piruvico, mandelico e tricloracetico. Ortopedia e Traumatologia: visite ortopediche e trattamento delle patologie muscolo-scheletriche, con terapie innovative come le onde d’urto focalizzate. Terapia del Dolore: approccio multidisciplinare per la gestione del dolore cronico, inclusa la fibromialgia, con l’utilizzo di tecniche invasive e semi-invasive.

La squadra è composta dai dottori Gabriele Turco, specialista in Chirurgia vascolare; Younes Ali, specialista in Anestesiologia e Rianimazione; Daniela Gennaro, specialista in Ortopedia e Traumatologia; Raffaele Cavallo, specialista in Dermatologia; Ubaldo Pazzaglia, specialista in Ortopedia e Traumatologia; Gino Duronio, specialista in Malattie dell’apparato cardiovascolare; Cristiano Narducci, specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore; Eugenia Marsili, specialista in Cardiologia, Medicina Omeopatica classica Hahnemanniana, Agopuntura e Medicina tradizionale cinese; Angelo Magnanini, specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore; Francesca Gentile, specialista in Ecografia muscolare, osteoarticolare, tessuti molli, del collo, tiroide e ghiandole salivari maggiori, stazioni linfonodali; Roberto Bristot, specialista in Chirurgia vertebrale e nel trattamento di tutte le patologie della colonna.

Informazioni e Prenotazioni

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0862 1965337 o visitare il sito ufficiale www.studiomedicolongara.it