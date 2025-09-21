POLICLINICO TOR VERGATA: PROMOZIONE PER ROMANO, DA COMMISSARIO A DG PER “BUONI RISULTATI”

ROMA – Da commissario a direttore generale del Policlinico Tor Vergata: nel Lazio è scattata la promozione per Ferdinando Romano, l’ex dg della Asl provinciale dell’Aquila.

Il parere favorevole è arrivato il 18 settembre in commissione Sanità del Consiglio regionale, con il pieno appoggio del governatore del centrodestra Francesco Rocca, che ora formalizzerà la nomina e dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato

Una conferma, secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, per i buoni risultati ottenuti dall’insediamento ufficiale del 17 luglio, in molti indicatori tra cui i tempi tra la visita e il ricovero, circa 1.200 minuti, che sono stati dimezzati e che sono sotto la media nazionale. Dal policlinico va anche ricordato proviene l’attuale ministro della Salute, Orazio Schillaci.

il 67enne romano di origini campane Ferdinando Romano, docente di Igiene generale ed applicata all’università Sapienza di Roma, è stato dg della Asl provinciale dell’Aquila fino a 31 maggio di quest’anno, dal giugno del 2021, e con una proroga nel 2024, uomo di fiducia del presidente Marco Marsilio di Fdi, che avrebbe voluto concedergli anche una seconda proroga, stoppata però dal dipartimento Sanità presieduto da Emanuela Grimaldi, ora a capo del dipartimento Sociale e Cultura, per la non praticabilità normativa. Sostituito dal facente funzione Stefano Di Rocco, ha partecipato al bando per il nuovo dg, ma poi non si è presentato al colloquio.

Dal 1 settembre dg è Paolo Costanzi, già direttore del Consiglio regionale e poi capodipartimento Sociale e Cultura, ereditando una Asl gravata da un pesante debito, quota parte del deficit complessivo della sanità abruzzese che nella peggiore delle ipotesi sarà superiore ai 120 milioni di euro per il 2025.

Romano come commissario al Policlinico Tor Vergata era subentrato in fretta e furia alla precedente commissaria, Isabella Mastrobuono, dopo che quest’ultima era stata sostanzialmente ‘allontanata’ il 10 luglio dalla Giunta Rocca per presunte criticità nella gestione del Pronto Soccorso.

Per Romano insomma s può affermare che la sua avventura abruzzese – oltre che dg a L’Aquila è tato anche direttore dell’Agenzia sanitaria regionale – e definitivo il suo ritorno nella capitale, dove è stato direttore del dipartimento Salute con la Giunta di Renata Polverini e direttore generale della Asl Roma D.