POLISPORTIVA L’AQUILA HOCKEY: AMICHEVOLE CON LA PRESTIGIOSA HOCKEY BUTTERFLY

L’AQUILA – Nel prestigioso Centro di Preparazione Olimpica Acqua Cetosa “Giulio Onesti” di Roma la Polisportiva L’Aquila Hockey è stata ospitata sabato scorso dall’ Hockey Butterfly in amichevole.

Si è trattato della prima trasferta lontana da Centi Colella per le bambine neroverdi che si sono confrontate non senza emozione con una realtà molto importante del movimento hockeistico italiano.

Parallelamente alle più piccole la squadra mista dell’Under 16 si è battuta con onore contro le campionesse d’Italia dell’Under 14 romana e c’è stato spazio anche per la categoria ‘Mami e papi’, sempre generosa con le proprie prestazioni.

Al termine delle partite è seguito un terzo tempo all’insegna dell’amicizia in un parco romano, poi il club neroverde ha visitato lo Stadio dei Marmi.

Entusiasta la presidente neroverde Stefania Ciocca. “Ringraziamo la società Hockey Butterfly per averci ospitato. Noi abbiamo iniziato da poco e ci stiamo misurando nel panorama hockeistico con curiosità ed entusiasmo – ha dichiarato soddisfatta – per le nostre bambine è stata la prima trasferta ed erano molto emozionate. Anche la categoria intermedia si è comportata bene in campo contro una squadra molto forte. Poi c’è stato il coinvolgimento dei genitori con la categoria ‘Mami e Papi’. Il gruppo è in crescita e vi invitiamo al campo di Centi Colella per giocare con noi”.

La Polisportiva L’Aquila Hockey si allena a Centi Colella i lunedì, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00.