POLISPORTIVA L’AQUILA RUGBY E L’AQUILA RUGBY, NATE PAGINE INSTAGRAM UFFICIALI

L’AQUILA – Dopo l’introduzione del Codice Etico, approvato la scorsa settimana dai direttivi delle società della Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby Asd, per regolamentare al meglio la vita sportiva e sociale all’interno dei due club ovali, sono nate le pagine Instagram ufficiali.

La pentascudettata società neroverde, che si occupa della crescita dei rugbisti in erba con il settore Propaganda dall’under 6 all’under 14, è su instagram come Polisportiva L’Aquila Rugby (polisportivalaquilarugby), mentre L’Aquila Rugby Asd che cura l’attività sportiva delle formazioni neroverdi di interesse nazionale Under16, Under18 e Seniores (Serie C1) è iscritta come L’Aquila Rugby Asd (laquilarugbyasd).

“Qualsiasi altro profilo non corrisponde a voci ufficiali – fanno sapere dalle due società – Le pagine instagram, gestite dalla segreteria neroverde, vanno ad unirsi al ripristino del sito, avvenuto nelle scorse settimane, www.laquilarugby.org”.

