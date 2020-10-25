POLISPORTIVA L’AQUILA RUGBY, MORTA LA MOGLIE DEL PRESIDENTE MARIANI

25 Ottobre 2020 16:38

L’AQUILA – L’intero consiglio della Polisportiva L’Aquila Rugby ha espresso le più sentite condoglianze al presidente Paolo Mariani per la perdita della moglie Elisabetta. Il rito religioso si terrà domani, 26 ottobre, a L’Aquila, alle ore 15  nella chiesa di Cristo Re.




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Lo ha fatto sapere il presidente vicario Domenico Evangelista. 

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