POLISPORTIVA L’AQUILA RUGBY, MORTA LA MOGLIE DEL PRESIDENTE MARIANI

L’AQUILA – L’intero consiglio della Polisportiva L’Aquila Rugby ha espresso le più sentite condoglianze al presidente Paolo Mariani per la perdita della moglie Elisabetta. Il rito religioso si terrà domani, 26 ottobre, a L’Aquila, alle ore 15 nella chiesa di Cristo Re.
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Lo ha fatto sapere il presidente vicario Domenico Evangelista.