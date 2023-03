POLITICA ABRUZZESE IN LUTTO: SI E’ SPENTO RANALLETTA, EX SINDACO TRASACCO E MEDICO CHIRURGO

L’AQUILA – Si è spento a 71 anni Giuseppe Ranalletta, medico ed ex sindaco di Trasacco.

Era stato ricoverato all’ospedale di Avezzano a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute, per una malattia con cui combatteva da tempo.

Come medico chirurgo ha lavorato nel Pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano e poi nell’ospedale di Tagliacozzo. Esponente di Forza Italia, è stato sindaco della sua Trasacco dal 1983 al 1985, dal 1986 al 1990 e dal 1997 al 2002.

Lascia la moglie Angela e i figli Antonio e Alessandra. I funerali si svolgeranno oggi alle 17, nella basilica dei Santi Cesidio e Rufino di Trasacco.

Questa la nota di cordoglio del sindaco Cesidio Lobene e dell’amministrazione comunale di Trasacco: “Ci ha lasciato una parte importante della storia e della vita amministrativa del nostro paese. L’intera amministrazione intende esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di una figura che ha dato molto per Trasacco. Ha sempre vissuto la vita amministrativa con un profuso impegno quotidiano fatto di ore e ore spese in municipio dedicate alle problematiche del paese”