POLITICA: EX M5S BERNARDINI TRA FONDATORI NUOVO MOVIMENTO CORAGGIO ITALIA

TERAMO – “Dopo la delusione avuta dal Movimento 5 Stelle sono orgoglioso di essere tra i fondatori un progetto politico completamente nuovo. Una scommessa per la rinascita dell’Italia dopo la pandemia. Questo progetto punterà sui giovani, sulla meritocrazia e sulla competenza”.

Lo dichiara il deputato teramano Fabio Berardini. eletto con il Movimento 5 stelle, e poi andato via in polemica con nuovo corso.

Il nuovo partito, che si colloca nell’area moderata, sarà guidato da Luigi Brugnaro. Padre operaio e mamma insegnante, Luigi Brugnaro è Sindaco della Città di Venezia al secondo mandato e imprenditore.

“Coraggio Italia sarà un percorso propositivo e inclusivo dove a parlare sarà la forza dei fatti e non le solite promesse. Luigi Brugnaro, infatti, ha già iniziato a rivoluzionare la Città di Venezia con tecnologie all’avanguardia, che ho potuto vedere con i miei occhi, in tema di sicurezza e programmazione. Un modello vincente da replicare in tutta Italia. La sfida dei prossimi anni sarà proprio quella di digitalizzare tutta la macchina pubblica per dare un servizio migliore e più veloce ai cittadini ed alle imprese”, dice Bernardini.

“Il mio obiettivo sarà quello di portare in Parlamento la voce dei giovani, delle famiglie, delle piccole partite iva, dei professionisti, delle micro e piccole imprese deluse dal Movimento 5 Stelle. Come prima cosa occorre tornare nelle piazze, tra i cittadini, per recuperare il contatto diretto tra elettori e politica. In questo momento storico è totalmente sbagliato parlare di tasse. Bisogna incentivare i nuovi lavori e dare una svegliata alla pubblica amministrazione. Solo così riusciremo a far ripartire l’Italia.” conclude il parlamentare teramano.