POLITICA IN LUTTO A PESCARA: ADDIO A MARZETTI DIRIGENTE DEL VECCHIO PCI. IL RICORDO DI MELILLA

PESCARA- “Se ne è andato il compagno Emilio Marzetti. Militante e dirigente del PCI e dei democratici di sinistra di Pescara, il suo luogo politico fu per tanti anni la storica sezione Grimau di via Rigopiano dove militava anche il suo caro fratello Roberto, e la Federazione Provinciale pescarese di via Lungaterno sud. Era un apprezzato commercialista e un appassionato docente della scuola pubblica”. Questo il ricordo dell’ex parlamentare Gianni Melilla che rende nota la triste notizia.

“E’ stato revisore dei conti in tanti enti tra cui la Fondazione Pescarabruzzo. Fu anche tesoriere del Partito, e in varie mie campagne elettorali mi rendicontó con professionalità i bilanci che andavano al vaglio della Corte d’Appello dell’Aquila, che non trovó mai un errore o un addebito. La nostra era una generazione che aveva le “mani pulite” e Lui amministrò le risorse del Partito con rigore e onestà. Sono stato un suo amico fraterno. Ricordo le tante giornate passate insieme a lui e ai suoi familiari nella accogliente casa della mamma di Giulia e di suo cognato Mimì, a Fossacesia, a picco sul mare e sui trabocchi. Per decenni ci siamo scambiati idee in modo sempre affettuoso”.

“Era una persona per bene, legatissimo alla sua famiglia, leale con gli amici, fedele al Partito e ai suoi valori di sinistra, anche negli ultimi anni in cui subentrava qualche amarezza per il cambiamento dei tempi e del costume politico.

Sono vicino al dolore di Giulia e delle amatissime figlie di cui era tanto orgoglioso, del fratello Roberto, del cognato Mimì e di tutti i suoi familiari”.