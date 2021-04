POLITICHE DI GENERE PER UNA CRESCITA OCCUPAZIONALE E ECONOMICA, WEBINAR DELLA UIL PA PESCARA TERAMO

PESCARA – La Uil Pa Pescara Teramo, in occasione dell’imminente Festa del lavoro, vuole aprire una riflessione per capire a che punto siamo sul raggiungimento della parità di genere, posta tra gli obiettivi strategici dell’Agenda Onu 2030. A tal fine, nel corso del webinar “Politiche di genere per una crescita occupazionale ed economica” promosso e organizzato dalla Uil Pa Pescara Teramo, si intende affrontare il tema dell’inclusione delle donne nel mondo del lavoro, partendo dai numeri che delineano un’emergenza assoluta: tra febbraio 2020 e febbraio 2021, sono stati persi, nonostante il blocco dei licenziamenti, 945 mila occupati, soprattutto giovani, donne, occupati a tempo e autonomi.

“Le lavoratrici – afferma Giampiero Fattore Segretario Uil Pa Pescara Teramo – sono state le più penalizzate, non soltanto in termini di perdita di posti di lavoro, ma anche per effetto dello smart working, modalità di lavoro da casa divenuta ordinaria per molti dipendenti, sin dall’inizio della pandemia. Non è semplice mantenere un equilibrio tra lavoro e vita domestica, lavorando da casa, specie per la donna cui continua a gravare maggiormente la responsabilità della cura famigliare. E’ evidente la necessità di ripensare alla regolazione del lavoro subordinato, lasciando alla contrattazione collettiva il compito di trovare le migliori soluzioni per è in smart working”.

A parlare di questi temi al webinar che si terrà venerdì 30 aprile a partire dalle ore 11 saranno presenti: Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo, Pietro Quaresimale, assessore Politiche del lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali della Regione Abruzzo, Giampiero Fattore, segretario generale Uil Pubblica Amministrazione Pescara Teramo, Maria Franca d’Agostino, presidente commissione Pari opportunità Regione Abruzzo, Luigi Di Giosaffatte, direttore generale Confindustria Pescara Chieti, Micaela Vitaletti, prof.ssa associata di diritto del lavoro facoltà di Giurisprudenza Università di Teramo, Eugenio Seccia, assessore Bilancio e Finanze, Rapporti con libere professioni – Innovazione tecnologica e digitale del Comune di Pescara.

Le conclusioni saranno affidate a Tiziana Nisini , sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche sociali