POLITICHE EUROPEE SU AGRICOLTURA E COESIONE: CASTELLI, “DA FITTO SVOLTA EPOCALE PER CENTRO ITALIA”

L’AQUILA – “Una svolta epocale per i territori del Centro Italia”: così il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 Guido Castelli accoglie la nuova visione strategica per l’agricoltura e la coesione presentata dal vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto con il commissario all’Agricoltura Christophe Hansen.

Fitto l’ha presentata così: “Un nuovo modo di lavorare creando fiducia e promuovendo il dialogo attraverso tutta la catena di valore. Un dialogo da approfondire a livello locale, proponendo soluzioni semplici e innovative su misura con approcci territoriali, perché ci vogliono soluzioni mirate e non strategie universali”, annunciando già per la primavera “un pacchetto di semplificazione in ambito politiche agricole comuni (PAC) che sarà operativo entro l’anno”.

Commenta Castelli in una nota: “Finalmente l’Europa ha preso coscienza che è costituita da realtà profondamente diverse tra loro, con storia e tradizioni radicate che non possono essere governate con regole burocratiche valide ovunque. Già in altre occasioni ho fatto notare che i nostri territori non sono l’Olanda, quello che può valere nel nord Europa da noi non funziona o, peggio, diventa un ostacolo che ha provocato l’abbandono che ora minaccia la fragile stabilità di molte aree dell’Italia centrale”.

E ancora: “Con i progetti e le iniziative intraprese per la ricostruzione e la riparazione del cratere sisma stiamo dimostrando che esiste una via italiana alla gestione del territorio e alla valorizzazione delle competenze locali e delle risorse naturali. Grazie a questa svolta a livello europeo ottenuta da Fitto si aprono importanti opportunità di utilizzo dei fondi per la coesione e l’agricoltura che cercheremo di cogliere insieme alle Regioni interessate”.