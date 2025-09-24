POLITICHE GIOVANILI: LANCIA INCONTRA I GIOVANI ERASMUS A PALAZZO MARGHERITA

L’AQUILA – Questa mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo Margherita, l’Assessore comunale con delega alle Politiche Giovanili, Ersilia Lancia, ha accolto, su delega del Sindaco, ha ricevuto un gruppo di studenti Erasmus provenienti da Cipro, con i quali l’I.I.S. Andrea Bafile dell’Aquila sta implementando un progetto di scambio interculturale in ambito Erasmus+

Erano 20 in tutto gli studenti, tutti tra i 17 e i 18 anni: 10 dell’I.I.S.”Andrea Bafile” dell’Aquila – accompagnati dalla professoressa alessia Onofri – e 10 studenti provenienti dall’Isituto Pascal international Education della capitale cipriota Nicosia, accompagnati dai docenti Dimitra Gkertsaki e Constantinos Kalantzis.

I giovani resteranno all’A fino 27 settembre per visitare i punti di interesse della città e del suo territorio e verranno ospitati dalle famiglie degli studenti dell’I.I.S Andrea Bafile di l’Aquila che prendono parte al progetto di scambio Erasmus+.

“Ho accolto con piacere stamane a Palazzo Margherita un gruppo di studenti Erasmus provenienti da Cipro con i quali i ragazzi dell’IIS Andrea Bafile dell’Aquila sta implementando un progetto di scambio interculturale in ambito Erasmus+. Guardiamo con favore e fiducia a questi appuntamenti poiché siamo fermamente convinti che essi siano preziosi strumenti nella promozione della mobilità studentesca e dell’interazione internazionale, nell’ impareggiabile rete scuole -università – enti locali” ha dichiarato l”Assessore Lancia.