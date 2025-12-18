POLITICHE MONTAGNA: SANTANGELO, “DA STATO-REGIONI OK A RINVIO NUOVI CRITERI, INCONTRO CON CALDEROLI”

L’AQUILA – “La conferenza Stato-Regioni di oggi ha accolto la proposta delle Regioni di rinviare l’approvazione dei nuovi criteri”.

Lo fa sapere, in una nota, l’assessore regionale agli Enti Locali Roberto Santangelo.

“Ringraziamo il ministro Roberto Calderoli che ha accettato la proposta, dimostrandosi aperto a un dialogo costruttivo. Pur condividendo la riforma in esame, chiediamo un sistema più equo di criteri e parametri. Il nostro presidente Marco Marsilio, che oggi ha rappresentato le Regioni in sostituzione di Massimiliano Fedriga, ha annunciato che lunedì mattina si terrà un incontro con il ministro, dove parteciperò portando una nuova proposta”.